Недвижимость

Новая, а главное - своя: где псковичам купить квартиру под льготный процент

О своей квартире не мечтает только тот, у кого она есть. Ну а те, кто уже обзавелся собственными квадратными метрами, желают улучшить жилищные условия. Госпрограмма льготной ипотеки на новостройки, стартовавшая в России в апреле этого года, для многих стала реальной возможностью воплотить в жизнь свои самые смелые мечты о недвижимости.

Сегодня сотни псковичей благодаря выгодным условиям, предложенным банками и застройщиками, уже стали собственниками квартир в новых районах города. А вы хотите жить в комфортном жилье с продуманной планировкой, со всеми удобствами современной инфраструктуры, с благоустроенным двором, где есть детская площадка и парковки? Значит, для вас то, о чем пойдет речь дальше, - не реклама, а настоящая возможность изменить свою жизнь.

Уникальные условия

Льготная программа кредитования была введена правительством России весной в качестве меры поддержки строительной отрасли. Изначально предполагалось, что субсидирование ставок по ипотеке завершится 1 ноября 2020 года, однако из-за высокого спроса со стороны покупателей, а также застройщиков, правительство решило пролонгировать программу до середины 2021 года.

Условия для заемщиков общие: ставка на весь срок кредита ограничена планкой 6,1%, первоначальный взнос - не менее 15%, сумма кредита - не более 6 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - не более 12 млн рублей). Если собственных накоплений для этого не хватает, то можно воспользоваться материнским капиталом или другими средствами, которые полагаются покупателю из регионального бюджета.

Псковский рынок недвижимости отреагировал на новости более чем оптимистично: риелторы признавались, что такого бума интереса к жилью в новостройках, как этим летом и осенью, они не припомнят.

Рост спроса зафиксировали и представители банковского сектора. «Запуск программы ипотечного кредитования с господдержкой сделал покупку квартиры в новостройке более доступной для жителей области, - подчеркивает Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка. - Важно отметить, что льготной ипотекой могут воспользоваться не какие-то отдельные категории граждан, молодая семья или военнослужащие, а любой желающий, который берет ипотеку впервые. Льготная ипотека выдается на срок до 20 лет, однако, как показывает практика, мало кто берет ипотеку на такой длительный срок, поэтому это условие не существенно для заемщиков».

Интересно, что уровень спроса оставался стабильно высоким, несмотря на ограничения, связанные с необходимостью соблюдения безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дело в том, что банки сумели многие процессы перевести в онлайн. Например, если мы говорим о Сбербанке, подать заявку на ипотеку можно буквально не вставая с дивана, через сайт «ДомКлик». А для регистрации сделки удобно воспользоваться сервисом электронной регистрации. Он позволяет удаленно зарегистрировать объект недвижимости без посещения МФЦ или Росреестра. В Пскове такие сделки регистрируются в ускоренном формате, в среднем за 1 день.

Дом, в котором хочется жить

Квартиры по льготной ипотеке могут предложить не все застройщики, а лишь те, кто соответствующим образом аккредитован и работает в рамках 214-ФЗ. В нашем регионе это, например, Строительная компания Scandinavia и ООО «СК «Возрождение-19». Жители Пскова и района уже успели по достоинству оценить подход компании к строительству – это не только возведение надежных зданий с «умными» планировками, но и создание комфортной среды для проживания. Такими объектами стали жилые комплексы «Скандинавия», «Альфа, Бетта, Гамма», «Афины», «Южная гавань», «Разумовская усадьба», «Молодежный».

На очереди - сдача нового дома в ЖК «Александрия». Стильный дизайн, планировочные новинки, комфортные семейные планировки и бестселлеры предыдущих проектов, уникальная концепция благоустройства двора и новой прогулочной пешеходной зоны, вдоль которой разместятся магазины товаров первой необходимости, кафе, пекарня, аптека и салоны красоты, фитнес-центры, зоны для игр детей и другие активности - просто сказка!

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Именно здесь, в ЖК «Александрия», псковичи могут приобрести квартиры по программе льготной ипотеки от Сбербанка. Более того: для данного объекта реализована уникальная программа скидки на ипотечную ставку за счет использования финансирования банком строительства самого объекта. По сути, для клиента это выглядит как существенная скидка по ипотеке размером до 4% на период строительства дома, или 1,4% на весь срок ипотеки. Напомним, что с апреля этого года действует также программа господдержки по новостройкам, и в данном случае скидки будут суммироваться.

Чтобы не быть голословными, приведем всего один пример. Вот однокомнатная квартира в ЖК «Александрия»: площадь - 37,3 кв. метров, стоимость - 1 млн 600 тыс. рублей. Размер минимального первоначального взноса - 240 тыс. рублей. Оставшуюся сумму - 1 360 тыс. рублей - берем в ипотеку на 10 лет.

Для семей с детьми (при рождении второго или третьего ребенка после 1 января 2018 года и для детей-инвалидов) ставка по ипотеке Сбербанка составит всего от 0,7%

Ставки в статье приведены с учетом использования сервисов электронной регистрации и страхования жизни и здоровья заемщика.

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Какой бы вариант вы ни выбрали, согласитесь: условия, предложенные застройщиком и банком, сравнимы с европейской практикой кредитования. А значит, современные решения наконец-то пришли в Псков, меняя жизнь горожан к лучшему.

Кстати

Будущие новоселы смогут не только сэкономить при покупке жилья благодаря минимальным ипотечным ставкам от Сбербанка, но и забыть о тревогах, которые обычно сопровождают приобретение квартир в строящихся домах: оплата производится на эскроу-счета, являющиеся гарантом безопасности и надежности вложений средств.