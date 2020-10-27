Недвижимость

Псковский Росреестр проконсультировал заявителей во Всемирный день ребенка

20 ноября, Всемирный день ребенка, управление Росреестра по Псковской области провело «горячую линию» по вопросам оформления прав и сделок с объектами недвижимого имущества с участием несовершеннолетних, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на вопросы граждан, позвонивших на «горячую линию», ответила заместитель начальника отдела государственной регистрации Елена Евтюгина. Граждан интересовали различные вопросы в сфере недвижимости. Всем обратившимся были даны разъяснения, в том числе по вопросам, не связанным с вышеуказанной темой.

В Росреестре обратили внимание, что сделки с участием детей имеют ряд существенных особенностей. Совершая операции с недвижимостью, необходимо максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять документы.

Нужно учесть особенности продажи квартиры, в которой проживает несовершеннолетний собственник:

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе продать квартиру при наличии письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). В противном случае сделка может быть признана недействительной

- от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки по продаже недвижимости могут совершать только родители, усыновители, опекуны.

- на продажу квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Такое разрешение должно быть предоставлено законным представителям ребенка в письменной форме. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен в судебном порядке

- сделка по продаже квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требует нотариального удостоверения. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

С 1 октября 2016 года должны быть удостоверены в нотариальном порядке все сделки:

- связанные с распоряжением недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину, оставшемуся без попечения родителей;

- по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину.

Таким образом, сделки по отчуждению недвижимого имущества (например, договор аренды или купли-продажи квартиры), принадлежащего не достигшим 18 лет лицам, как и сделки по распоряжению недвижимостью таких лиц, находящихся на момент совершения сделки под опекой (попечительством), с 1 октября 2016 года должны обязательно удостоверяться нотариусом.