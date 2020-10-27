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Псковичам рассказали, как отозвать заявление о кадастровом учете из-за срыва сделки

24.11.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

Эксперт Кадастровой палаты по Псковской области рассказал, как отозвать заявление о кадастровом учете, если сделка сорвалась. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате, существует определенный порядок прекращения учетно-регистрационных действий, который важно знать.

«Нередко складываются ситуации, когда необходимо остановить учетно-регистрационные действия, - рассказал эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Владимир Платонов. - Причиной тому могут послужить выявленные ошибки, которые не могут быть устранены путем подачи дополнительных документов, или стороны, заключившие договор, до момента его регистрации решили его расторгнуть».

Прекращение рассмотрения представленных для осуществления учетно-регистрационных действий документов возможно только до момента осуществления кадастрового учета или регистрации прав и на основании заявления. Если таких заявителей было несколько, то заявление о прекращении должно быть представлено совместно всеми заявителями, пояснил эксперт.

Заявление можно подать в любом отделении Многофункционального центра. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что учетно-регистрационные действия прекращаются не позднее следующего рабочего дня после дня представления указанного заявления.

Орган регистрации прав при этом должен уведомить заявителей о прекращении учетно-регистрационных действий, указав дату прекращения.

Теги: #кадастровая палата #сделка
Источник: Псковская Лента Новостей
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