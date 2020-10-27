Недвижимость

13 многоквартирных домов построили в Псковской области за год

13 многоквартирных жилых домов (2220 квартир) и 1199 индивидуальных домов построили в Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Общая площадь построенного жилья составила 183,5 тысячи квадратных метров (86,4% к январю – октябрю 2019 года).

Объемы введенного жилья в городе Пскове и Псковском районе традиционно составили более половины (57,7%) жилья, построенного в целом по Псковской области.

Наибольший объем построенного жилья (68,5%) приходился на индивидуальных застройщиков, они ввели 125,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений.