Недвижимость

ДомКлик: Давай сделаем это по-быстрому

90 дней - именно столько времени, по подсчетам экспертов, требовалось до пандемии в среднем россиянам, чтобы продать свою недвижимость. Быстрее всего уходили с рынка однушки и двушки в домах, введенных в эксплуатацию за последнее десятилетие, наименьшим спросом пользовались объекты в типовых многоэтажках 1960-х годов постройки — срок их экспозиции достигает 112 дней.

И что же теперь, спросите вы, по полгода, а то и год ждать покупателей? Конечно, нет! Рынок изменился, продать стало проще - надо просто знать сервисы, которые помогут быстрее решить вопросы с недвижимостью. Еще и сэкономить позволят!

Лови момент

«Лучшее время - сейчас», - вы наверняка сотни раз слышали эту фразу от психологов и коучей-мотиваторов. В настоящее время эта мысль актуальна и с точки зрения рынка недвижимости, псковского в том числе. Именно сейчас стоит выставить на продажу жилье, если вы хотите получить максимальную цену при продаже своей недвижимости. И вот почему.

Как объясняет директор компании «Авентин-Псков» Роман Максименко, цены на псковскую недвижимость сейчас находятся на максимуме за последние несколько лет . Во-первых, немаловажную роль здесь сыграл запуск и продление госпрограммы льготной ипотеки: многие семьи получили возможность приобрести новое жилье под беспрецедентно низкий процент. Во-вторых, в неопределенной экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, люди посчитали, что инвестиции в жилье - наиболее безопасный способ сохранить свои накопления.

Рост спроса на квартиры в условиях ограниченного предложения не мог не спровоцировать рост цен. По оценкам Романа Максименко, за лето цены на квартиры в псковских новостройках выросли на 10-15%. За ними «подтянулись» и ценники на вторичном рынке. В настоящий момент рынок находится на пике спроса, а значит, продавцы находятся в наиболее выгодных условиях.

Есть несколько способов ускорить продажу. В частности, эксперты советуют предварительно провести генеральную уборку и сделать микроремонт, избавиться от ненужных вещей, захламляющих помещение. А еще - подготовить полный пакет документов, подобрать адекватную рынку цену, разместиться на рекламных площадках и правильно провести показы.

Если с ремонтом вы справитесь своими силами, то все остальное лучше доверить профессионалам. Как подчеркивает Роман Максименко, опытные специалисты компании «Авентин-Псков» оказывают консультации бесплатно. Вам подскажут, как оценить недвижимость, помогут подготовить все необходимые для сделки документы, разместить качественные объявление о продаже и таким образом сформировать максимальный спрос на объект недвижимости.

«Один из ведущих сайтов недвижимости на данный момент, - рассказывает Роман, - это ДомКлик. На данной платформе генерируется непрерывный поток актуальных предложений как нового, так и вторичного жилья. Подать объявления при помощи сервиса могут как частные продавцы, так и риелторы».

Удобно и безопасно

«ДомКлик» – сервис Сбербанка, запущенный в 2017 году. Его цель – помощь в приобретении квартир с использованием ипотечных кредитов. Через портал можно найти жильё и провести оформление сделки в дистанционном режиме.

«ДомКлик» предоставляет набор функций как для покупателей, так и для продавцов квартир. Работает платформа по следующей схеме:

1. Продавец размещает объявление о продаже квартиры;

2. Сервис проверяет объект, заказывая выписку из ЕГРН;

3. Покупатель, который ищет подходящую квартиру и заинтересовавшийся предложением, может положить ее в корзину, чтобы вернуться к ней спустя какое-то время;

4. Если покупатель принимает решение о приобретении квартиры, он отправляет в банк запрос на получение ипотечного кредита по этому конкретному объекту;

5. При одобрении заявки покупателю поступает информация о документах, которые необходимы для оформления сделки.

Кроме того, покупатель может направить через «ДомКлик» ипотечную заявку на квартиру, которая не представлена на сервисе.

Для продавцов квартир на вторичном рынке и застройщиков, предлагающих объекты в новостройках, «ДомКлик» предоставляет возможность не только разместить объявления о выставляемых на продажу квартирах, но и обеспечивает безопасные контакты с покупателями (звонки на телефоны продавцов идут не напрямую, а через номера ДомКлик).

«Особенность нашей платформы в том, что подборка объектов, размещенных там, приходит клиентам с одобренной ипотекой Сбербанка, - рассказывает управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Другими словами, мы предлагаем объекты продавцов нашим клиентам. Если к тому же объявление размещено качественно (есть фото и подробное описание), то клиенту еще и не придется делать оценку объекта. А продавец быстрее продаст квартиру и получит деньги».

Еще одним преимуществом сервиса для продавца является возможность заказать анализ цены квартиры. Банк проанализирует объект по 40 параметрам на основе реально проведенных сделок за последние 2 года и предложит оптимальную цену.

Агентства недвижимости – партнеры Сбербанка давно и успешно используют площадку ДомКлик для продвижения своих объектов. Компания «Авентин-Псков» - в их числе. По словам Романа Максименко, сервис привлекает не только своей надежностью и разнообразием удобных функций, но и возможностью сэкономить: так, у пользователей есть возможность получения скидки по ипотечному проценту 0,3%, а также одобрения некоторых объектов недвижимости в ипотеку Сбербанка в рамках пилотного проекта «Возможно одобрение без оценки». Это позволяет сделать объекты еще более интересными для потенциальных покупателей.

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Сегодня на псковских страницах сайта ДомКлик размещено более 5000 объявлений квартир, участков, домов, новостроек и даже коммерческая недвижимость. Поиском удобно пользоваться на карте, выбрав нужный район, комнатность, год постройки и даже материал стен.

Вы еще не продали свою недвижимость? Наверное, вы просто не попробовали ДомКлик!

Елена Никитина