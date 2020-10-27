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«Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи

26.11.2020 08:54|ПсковКомментариев: 0

«Дом.РФ» хочет выдавать ипотечные кредиты на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке под 6,5% - под такую же ставку, под которую в России выдают льготную ипотеку на квартиры. Глава госкомпании Виталий Мутко рассказал РБК, что на пилотный проект будет выделено 300 млн рублей. Предполагается, что ипотеку будут выдавать людям до 35 лет с детьми.

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна - до 5%», - сказал Мутко. По его словам, сейчас ставка по ипотеке на покупку дома выше, чем на приобретение квартиры на 2 - 3 п.п.

Решение об ипотеке на дома под 6,5% было принято правлением «Дом.РФ» на прошлой неделе. Деньги будут выделять из прибыли госкомпании. Кредиты будет выдавать сам «Дом.РФ». Ипотеку можно будет взять на покупку дома на первичном рынке. При самостоятельном строительстве нужно будет заключить договор с подрядной организацией.

Программа льготной ипотеки на квартиры была запущена в апреле как одна из мер поддержки во время пандемии коронавируса. Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках под 6,5%. Недавно программу продлили до 1 июля 2021 года.

Теги: #жилье #ипотека #господдержка #дом
Источник: Псковская Лента Новостей
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