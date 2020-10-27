Недвижимость

Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года

Глава администрации Пскова Александр Братчиков осмотрел новые квартиры для детей-сирот на улице Венской, 8. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этом доме получат жилье 62 человека.

Квартиры с отделкой почти готовы к сдаче в эксплуатацию. Установлена сантехника, кухонные плиты, поклеены обои. Квартиры имеют широкие балконы. Александр Братчиков обратил внимание на отсутствие наличника в межкомнатном дверном проеме в одной из квартир. В ответ представитель подрядной организации Святослав Пидуст заверил, что наличники заказаны, и к концу следующей недели все недоделки будут устранены.



Акта ввода в эксплуатацию пока нет, все документы сданы в администрацию области на проверку.

«Этот выезд самый радостный», - сообщил журналистам Александр Братчиков, отметив хорошую отделку квартир и качественную сантехнику. «Не вижу рисков, жилье должно быть сдано до конца года», - заключил он.