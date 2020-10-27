Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Баланс между городом и горожанами
ПСБ Факторы роста
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
Реформа ТКО спроси и узнай
Новогодний Корпоратив
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 27.10.2020 13:516 Псковская квартирная пандемия 26.11.2020 15:501 Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года 26.11.2020 08:540 «Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи 25.11.2020 19:450 ВТБ в три раза увеличил объем рефинансирования ипотеки 25.11.2020 11:310 ДомКлик: Давай сделаем это по-быстрому 25.11.2020 09:070 Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
 
 
 
Самое популярное 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 25.11.2020 06:5712 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 25.11.2020 15:5912 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 24.11.2020 13:390 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре 26.11.2020 00:261 В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года

26.11.2020 15:50|ПсковКомментариев: 1

Глава администрации Пскова Александр Братчиков осмотрел новые квартиры для детей-сирот на улице Венской, 8. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этом доме получат жилье 62 человека.

Квартиры с отделкой почти готовы к сдаче в эксплуатацию. Установлена сантехника, кухонные плиты, поклеены обои. Квартиры имеют широкие балконы. Александр Братчиков обратил внимание на отсутствие наличника в межкомнатном дверном проеме в одной из квартир. В ответ представитель подрядной организации Святослав Пидуст заверил, что наличники заказаны, и к концу следующей недели все недоделки будут устранены.

Акта ввода в эксплуатацию пока нет, все документы сданы в администрацию области на проверку.

«Этот выезд самый радостный», - сообщил журналистам Александр Братчиков, отметив хорошую отделку квартир и качественную сантехнику. «Не вижу рисков, жилье должно быть сдано до конца года», - заключил он.

Теги: #недвижимость #дети-сироты #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 377 человек
26.11.2020, 16:430 Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского 26.11.2020, 16:310 Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее 26.11.2020, 16:270 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области в пятницу 26.11.2020, 16:100 32 декабря…
26.11.2020, 16:050 Инструмент общественных обсуждений бюджета появился в Псковской области 26.11.2020, 15:521 Интерактив: Приношу извинения за незаконное хранение оружия 26.11.2020, 15:501 Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года 26.11.2020, 15:440 Михаил Иванов: Партия пенсионеров будет активнее защищать право старшего поколения на уважение
26.11.2020, 15:241 Ревнивая великолучанка ударила ножом своего сожителя 26.11.2020, 15:210 «Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов в Псковской области 26.11.2020, 15:180 Александр Котов: Проект закона о бюджете на 2021 год достаточно основательно проработан 26.11.2020, 15:042 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах
26.11.2020, 15:040 Я вам деньги не отдам за квартиру за январь 26.11.2020, 14:530 Суммы пособий почетным гражданам Псковской области определили депутаты 26.11.2020, 14:510 Вернувшийся из Латвии россиянин не задекларировал тренажер и гоночный велосипед 26.11.2020, 14:460 Стратегию развития Псковской области до 2035 года одобрили депутаты
26.11.2020, 14:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили большой экран 26.11.2020, 14:290 Борис Полозов предложил администрации поменять подход к наименованию законопроектов 26.11.2020, 14:240 Великолучанин попался на краже алкоголя 26.11.2020, 14:211 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах
26.11.2020, 14:160 Псковские депутаты отклонили законопроект о памятных датах воинской славы 26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе 26.11.2020, 14:100 Псковские депутаты продлили налоговые каникулы для предпринимателей-новичков 26.11.2020, 14:071 «Народный контроль» не нашел в аптеках Новоржева лекарств от коронавируса
26.11.2020, 14:010 Бюджет территориального ФОМС увеличился на 162 миллиона рублей 26.11.2020, 13:570 В Псковской области расширен перечень получателей льгот по транспортному налогу 26.11.2020, 13:530 Получить январскую пенсию до Нового года смогут псковичи с картой «Мир» 26.11.2020, 13:520 Правовые акты облизбиркома будут включать в состав законодательства Псковской области
26.11.2020, 13:493 Фотофакт: Новый рекламный экран в Пскове 26.11.2020, 13:470 Псковских омбудсменов обязали сообщать спикеру областного Собрания о личной заинтересованности 26.11.2020, 13:450 Магазин MANGO приглашает псковичей поучаствовать в уникальной акции 26.11.2020, 13:390 Утверждены основные параметры бюджета территориального фонда ОМС
26.11.2020, 13:340 Пскович избран в руководящие органы Федерации тяжелой атлетики России 26.11.2020, 13:200 Три человека обвиняются в незаконном ввозе грузовиков в Псковскую область 26.11.2020, 13:160 Четыре мировых судьи сохранили свои должности в Псковской области 26.11.2020, 13:060 Без перстня и телефонов остался москвич после застолья в Пскове
26.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов 26.11.2020, 12:560 Анатолий Копосов назвал голосование коммунистов против проекта бюджета поддержкой губернатора 26.11.2020, 12:540 Пскович попытался украсть из магазина постельное белье
26.11.2020, 12:480 Ирина Богачева призвала не шантажировать бюджет проблемами здравоохранения 26.11.2020, 12:461 «Сообразим на троих»: О чем говорили президент и губернатор? 26.11.2020, 12:390 Псковские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионера 26.11.2020, 12:360 Понятие социальной нормы площади жилья исключили из областного законодательства
26.11.2020, 12:341 На псковский ГИМС завели уголовное дело 26.11.2020, 12:280 Ирина Богачева: 2020-й - год войны с коронавирусом 26.11.2020, 12:260 Финансирование ТОС в Псковской области намерены увеличить вдвое 26.11.2020, 12:241 Лукашенко заявил о необходимости усиления отношений России и Белоруссии
26.11.2020, 12:190 Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год определили в Псковской области 26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 12:130 Проект бюджета Псковской области на 2021 год прошел первое чтение 26.11.2020, 12:091 Александр Котов: Нужно помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась
26.11.2020, 12:070 Эсеры выяснят, соответствует ли новой Конституции отказ от индексации пенсий работающим россиянам 26.11.2020, 12:040 Михаил Ведерников подчеркнул стратегическое значение поддержки областного Собрания 26.11.2020, 12:000 Еще две школы и детский сад планируют построить в Пскове 26.11.2020, 11:590 Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект бюджета региона в первом чтении
26.11.2020, 11:530 Петр Алексеенко: Законопроект о бюджете не совпадает с интересами жителей региона 26.11.2020, 11:500 До 2025 года магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области 26.11.2020, 11:460 Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета на 2021 год будет снова рассмотрен в первом чтении 26.11.2020, 11:390 В Псковской области социально ориентированный бизнес впервые поддержат грантами
26.11.2020, 11:360 Россия обновила суточный максимум новых случаев коронавируса 26.11.2020, 11:320 Строительство 25 новых ФАПов запланировано в Псковской области в 2021 году 26.11.2020, 11:280 Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей 26.11.2020, 11:250 Школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 30 ноября
26.11.2020, 11:230 6,3 млрд рублей дополнительно получит Псковская область из госказны в 2021 году 26.11.2020, 11:220 К новому году госдолг Псковской области составит 93,5% 26.11.2020, 11:210 Михаил Ведерников: Несмотря на сложности, Псковская область справилась со всеми вызовами 26.11.2020, 11:191 Аварийная служба «Газпрома» предотвратила ЧП в Пскове
26.11.2020, 11:162 Михаил Ведерников вручил Александру Котову медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени 26.11.2020, 11:090 Юрию Шматову вручили нагрудный знак Почетного гражданина Псковской области 26.11.2020, 11:054 Как небогатым родителям в Псковской области улучшить питание детей в школе 26.11.2020, 10:592 Экс-глава псковского избиркома возглавил региональное отделение «Российской партии пенсионеров»
26.11.2020, 10:500 «В фокусе»: Сергей Елизаров о ходе реализации реформы ТКО в Псковской области 26.11.2020, 10:490 В Пскове задержан мужчина, расплатившийся в магазине фальшивой купюрой 26.11.2020, 10:420 Представители завода «Титан-Полимер» приняли участие в форуме «Российский промышленник» 26.11.2020, 10:361 Россиян хотят лишить «права на офлайн» во время удаленной работы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.