Недвижимость

Новое жилье в Пскове до конца года получат более 90 детей-сирот

92 человека из категории детей-сирот в Пскове получат новое жилье до конца 2020 года. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это 7 квартир на улице Гецентова в поселке Видный, 23 квартиры на улице Новгородской в Пскове и 62 квартиры на улице Венской в поселке Родина. 62 квартиры изначально планировалось приобрести за счет бюджета, еще 30 - в рамках дополнительного финансирования при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

Дома на Гецентова и Новгородской сданы в эксплуатацию, на Венской дом ожидает сдачи. Александр Братчиков отметил, что квартиры в доме на Гецентова имеют шикарный вид и прекрасный ремонт. До конца года обязательства перед детьми-сиротами будут выполнены.

В 2021 году власти Пскова планируют приобрести 46 квартир. Возможны трудности, потому что в городе застройщики сейчас не ведут активную работу, и домов будет сдаваться мало. По словам Александра Братчикова, тем не менее власти будут стараться выполнить взятые на себя социальные обязательства.