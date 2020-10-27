Недвижимость

Псковская область названа в числе пяти регионов, решивших проблему обманутых дольщиков

Проблему обманутых дольщиков в этом году удалось полностью решить в пяти регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.



«В настоящее время в пяти регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году. Это Мурманская, Псковская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ» , - сказал Хуснуллин, добавив, что в 2019 - 2020 годах Фонд защиты прав дольщиков принял решения по 461 проблемному дому.



Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.