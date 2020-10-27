Недвижимость

Выгоду по программе льготной ипотеки оценили в 1,5 квадратных метра

Всего полтора квадратных метра жилья - такую выгоду смогли получить россияне по программе льготной ипотеки, следует из данных Центробанка. Эффект от госпрограммы в значительной степени нивелирован ростом цен на недвижимость.

В целом по стране за период с 1 апреля по 1 октября положительный вклад снижения ставок в рост доступности покупки недвижимости в ипотеку составил 3,9 кв. м, а отрицательный вклад от скачка цен - 2,4 кв.м. То есть чистый эффект от госпрограммы составил всего 1,5 кв. м, пишет газета «Известия». Именно такая площадь жилья стала для средней семьи прибавкой при покупке недвижимости.

Сильно влияет на ситуацию и пандемия. Из-за локдауна и его последствий застройщики не могут вывести на рынок новые объекты.

«С учетом того, что производственный цикл длится от одного до трех лет, дефицит предложения сохранится в ближайшее время. Следственно, текущая ценовая политика на первичном рынке жилья тоже», - пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Таким образом, считает она, в выигрышном положении находится только банковская система, которая получает доходы от посредничества в ипотечных сделках.