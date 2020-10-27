Недвижимость

В этом году власти Пскова планируют предоставить сдать в аренду 55 квартир

Вопросы о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда Пскова рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 30 ноября, под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, рассматривались вопросы о продлении договоров коммерческого найма, предоставлении жилья по договорам социального найма, обеспечении жильем военнослужащих и детей-сирот, а также о расселении жильцов аварийного дома. Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить эти вопросы в повестку очередной сессии гордумы.

Также депутаты обсудили изменения в плане предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений администрацией Пскова на 2020 год. На сегодня в этот план включено 52 жилых помещения. Для привлечения специалистов к работе в общеобразовательных учреждениях необходимо предоставить жилье. В связи с этим было предложено включить в прогнозный план еще три квартиры для последующей передачи управлению образования Пскова. Члены комитета поддержали это предложение.