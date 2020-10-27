Недвижимость

В России хотят добиться снижения ставок по ипотеке до 4-5%

Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 4-5% в России. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение ставки. На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран - ипотека должна быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», - цитирует Хуснуллина Интерфакс.

Вице-премьер отметил, что в Китае средняя ставка по ипотеке составляет 3-5%, в стране последние 10 лет строится 1 квадратный метр на человека, за счет чего жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны.

«Мы тоже будем эту тему поддерживать, пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что правительство также планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с банками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат», - уточнил Хуснуллин.

Напомним, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России. Она начала работать с середины апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года. 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее Марат Хуснуллин говорил, что будет добиваться продления пониженной ставки и после 1 июля 2021 года. По его наблюдению в России наблюдается рост цен на жилье в среднем на 5-10%.