Недвижимость

Квартиры в новостройках России могут подорожать на 12% в 2021 году

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России может вырасти на 10-12% в 2021 году, сообщают участники рынка недвижимости.

«Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос. Средние цены на новостройки в следующем году могут вырасти на 10-12%», - отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В следующем году тренд повышения стоимости жилья сохранится, согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. По итогам 2021-го рост стоимости «квадрата» на первичном рынке может составить 6-8%, спрогнозировал аналитик.

Из-за высокого спроса в этом году намечается дефицит доступных к покупке квартир, он может привести к тому, что годовая динамика роста средней цены квадратного метра в новостройках действительно может быть на уровне 10-12%, сообщил газете «Известия» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в крупных городах в ноябре 2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем, и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, отметил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. На вторичные квартиры за год цены выросли на 7,7%, и на 7,2% - относительно цен в начале года, добавил он.

В 2020-м стоимость жилья увеличилась в первую очередь из-за повышенного спроса, связанного с льготной ипотекой под 6,5%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продлевать программу не стоит, иначе последуют риски перегрева рынка. Эффект от госпрограммы уже сейчас в значительной степени нивелирован ростом цен на недвижимость, считают в ЦБ.