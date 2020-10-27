Недвижимость

Псковичи могут получить бесплатную консультацию по вопросам недвижимости 11 декабря

Бесплатную консультацию по вопросам недвижимости смогут получить 11 декабря жители Пскова. Совместный прием проведут специалисты Кадастровой палаты по Псковской облати, управления Росреестра и Псковского юридического департамента.

Принять участие может каждый заинтересованный гражданин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты.

Консультации пройдут с 15.00 до 16.00 по адресу: город Псков, улица Рабочая, 11 (здание Кадастровой палаты, вход со двора), кабинет №407).

Для предварительной записи можно звонить по телефону: (8112) 649-301, доб. 2110.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.