Недвижимость

В двух районах Псковской области новые дома готовы принять переселенцев из аварийного жилья

Два дома для переселенцев из аварийного жилья, которые возвели в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», ввели в эксплуатацию в Великолукском и Дновском районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, финансирование осуществлялось посредством регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Великолукском районе в поселке Дубрава-1 возведен трехэтажный дом на 56 квартир. На его строительство из консолидированного бюджета выделено порядка 80 млн рублей. Это здание стало вторым, построенным для переселения из аварийного жилья в населенном пункте за последнее время.

На возведение трехэтажного дома для переселенцев в Дно было направлено более 40 млн рублей. В комфортабельные условия переедут более 30 семей.

В настоящее время идет процедура оформления домов для переселенцев из аварийного жилья в муниципальную собственность. В дальнейшем начнется передача квартир жильцам. Завершится процесс до конца текущего года.

Отметим, общая площадь жилых помещений составила около 3,7 тысячи квадратных метров. Новыми жильцами дома станут люди из населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций.

Напомним, что в настоящее время в Псковской области требуется расселить свыше 40 тысяч квадратных метров жилья. За прошлый год и часть текущего года в общей сложности расселено 1,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Сдача двух многоквартирных жилых домов в Великолукском и Дновском районах позволит региону перевыполнить целевые показатели первого этапа.

Фотографии предоставлены районными газетами «Наш путь» и «Дновец».