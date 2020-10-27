Недвижимость

Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность

Псковская гордума согласовала передачу в государственную собственность Псковской области здание пристройки к автодрому, расположенной на территории Летнего сада (Октябрьский проспект, 34). Соответствующее решение принято на сессии гордумы 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Данный объект площадью 124,7 кв. м, балансовой стоимостью 56,9 тысяч рублей до сих пор находился в муниципальной собственности, был закреплен на праве хозяйственного ведения за МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина» и передан в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции.

Напомним, ранее депутаты передали в собственность области расположенную по данному адресу танцплощадку «Таблетка» для последующей реконструкции.

Пристройку к автодрому планируется закрепить на праве оперативного управления за ТКД для дальнейшей реконструкции как составной части театра кукол.