Недвижимость

Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:

на вторичном рынке - у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита:

для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей;

для остальных регионов России - 3 млн рублей.

Максимальный срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - от 15% стоимости недвижимости.

«Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили прием заявок в августе - и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жилье по льготной ставке от 2,7% годовых», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.