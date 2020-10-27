Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
По программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:
Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Максимальная сумма кредита:
Максимальный срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - от 15% стоимости недвижимости.
«Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили прием заявок в августе - и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жилье по льготной ставке от 2,7% годовых», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.
Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.