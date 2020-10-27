Недвижимость

Строительный бизнес в российских регионах столкнулся с новыми проблемами

Из-за перехода на проектное финансирование работа застройщиков в регионах существенно осложнилась: число российских городов, где возводится жилье, за год сократилось на 13%. Для решения этой проблемы бизнес-омбудсмен Борис Титов планирует обратиться в правительство и ЦБ с предложениями по снижению объема требований к застройщикам, получающим банковские кредиты, пишет «Коммерсантъ».

Правительству бизнес-омбудсмен намерен предложить докапитализировать АО «Дом.РФ» для расширения объема гарантий и смягчения нормативов обязательного резервирования. Эта мера, по мнению Титова, приведет к снижению средневзвешенной ставки по выданным в рамках проектного финансирования кредитам до 4-5% с текущих 8-10%.

«В сотнях малых городов жилье не строится вообще»,- заявил бизнес-омбудсмен. Выводы бизнес-омбудсмена базируются, в частности, на данных Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Согласно расчетам аналитиков, новостройки сейчас возводятся в 308 из 1,1 тыс. российских городов, в то время как годом ранее строительство велось в 354 городах. В 809 городах, где проживают 24 млн россиян, по данным РАСК, не строят ничего. В компании добавляют, что в 24 субъектах РФ объемы ввода жилья сейчас нулевые или символические. Число компаний на строительном рынке за год также сократилось на 26%.

Гендиректор РАСК Николай Алексеенко констатирует, что строительная активность все больше концентрируется в точках экономического роста - крупнейших и наиболее развитых городах страны. Эксперт связывает это со снижением экономической целесообразности работы в регионах, где уровень спроса зачастую не обеспечивает достаточные продажи и рентабельность, что стало особенно очевидно с переходом на проектное финансирование.

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«В ряде регионов существуют отдельные операционные проблемы: отсутствие местных производителей стройматериалов, дорогая логистика и различные климатические условия привносят корректировку в себестоимость строительства», - добавил он.

Титов также приводит данные Центробанка, согласно которым 45% кредитов на строительство жилья за минувший год было выдано в Москве, 10% - в Московской области, 7,5% - в Санкт-Петербурге, а оставшиеся 37,5% разделены между 69 регионами. В 13 субъектах страны застройщики в принципе не получали кредитов. Согласно оценкам бизнес-омбудсмена, несмотря на то что аккредитацию прошли 97 банков, реально проектное финансирование застройщикам предоставляют только 23 игрока, а в регионах девелоперы могут рассчитывать на займы только в пяти крупнейших банках.

Руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева также уверена, что специальные программы реновации и обновления жилищного фонда, реализация с участием прямого госзаказа смогут помочь застройщикам на низкомаржинальных рынках. Также эксперт говорит о необходимости упрощения и унификации процедуры кредитования региональных застройщиков.