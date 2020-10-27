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Недвижимость

Средняя площадь квартир на продажу в России уменьшилась на 20%

08.12.2020 07:01|ПсковКомментариев: 0

Почти четверть россиян, покупавших в 2020-м недвижимость, выбрали квартиры площадью до 30 кв. метров - их доля в общем объеме сделок выросла до 23,48%. Об этом рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Год назад показатель составлял около 20%, уточнил он. Доля спроса на квартиры площадью от 30 до 59 кв. м снизилась почти на 5%, на квартиры площадью от 90 до 119 кв. м - на 15,8%, добавил Ильдар Хусаинов.

В ноябре 2020-го средняя площадь квартир на продажу в крупных городах сократилась на 14-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он. В Москве она упала на 19,78% (с 72 до 57,8 кв. м), в Санкт-Петербурге - на 17,05% (с 69 до до 57,2 кв. м), в Калининграде - на 18,6% (с 77,7 до 63,2 кв. м), в Екатеринбурге - на 13,02% (с 68,8 до 59,8 кв. м), пишет газета «Известия».

В ближайшие годы объем предложения небольших квартир в стране продолжит расти, поскольку сейчас его стимулирует покупательский спрос, а на фоне снижения доходов населения такое увеличение еще более оправданно, считает Ильдар Хусаинов.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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