Недвижимость

Эксперт рассказал о новых запретах для жильцов многоквартирных домов

Жильцов многоквартирных домов с января 2021 года ждет как минимум 10 нововведений. Постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое вступает в силу с 1 января следующего года, содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие из них коснутся жильцов.

«С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — цитирует эксперта агентство «Прайм». Теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца, пояснил он.

Также будет запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. И еще одно изменение — решетки на окнах подвалов должны открываться, но есть вероятность, что пожарные службы заинтересуются и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.

«За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», отметил Алексей Кричевский.

Кроме того, с января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.