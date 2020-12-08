Недвижимость

Ключи от новых квартир в Псковском районе скоро получат 16 детей-сирот

Ключи от новых квартир скоро получат 16 детей-сирот Псковского района. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, рассказывая о развитии строительной отрасли муниципалитета.

«У нас строится четыре микрорайона, активно началось строительство в ЖК "Европа". Благодаря позиции губернатора Михаила Ведерникова, осенью дополнительно профинансировано жилье для детей-сирот, и благодаря этому мы купили у застройщика 16 квартир. Тем самым мы здорово продвинули очередь на улучшение жилищных условий детей-сирот и обеспечили их современным, комфортным жильем с ремонтом», - рассказал Святослав Колинко. Некоторые получатели въедут в новые квартиры семьями.

«Квартиры распределены, зарегистрированы. На днях будем вручать ключи», - добавил замглавы районной администрации.

Кроме того, на территории района сформированы массивы для выделения земельных участков многодетным семьям. «Район пригородный, и, понятно, что люди хотят здесь строиться, и я не могу сказать, что мы всех одномоментно обеспечим участками. Но работа в этом направлении ведется совместно с КУГИ», - заключил он.