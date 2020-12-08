Недвижимость

Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49 173 рублей. Об этом говорится в проекте приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ».

Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны, пишет газета «Известия».

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тысяч до 9,5 тысячи рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тысяч рублей за квадратный метр.

В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России - Бурятии. Его цена упадет с 78,18 до 61,26 тысячи рублей, считают чиновники.

Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей.