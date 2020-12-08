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Недвижимость

Прием только по предварительной записи ввел КУГИ Псковской области

11.12.2020 11:48|ПсковКомментариев: 0

С 15 декабря и до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области принимает граждан только по предварительной записи. Об этом сообщается на сайте комитета.

Запись на прием осуществляют сотрудники комитета.

По Пскову:

  • общие вопросы, консультации по вопросам предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в д. Борисовичи - 29-82-09;
  • вопросы перераспределения земельных участков, вопросы выдачи разрешений на использование земельных участков - 29-86-12;
  • вопросы предоставления земельных участков, расположенных в границах СНТ, - 29-82-13;
  • вопросы предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости - 29-82-12;
  • вопросы предоставления земельных участков в аренду льготным категориям граждан, многодетным семьям в д. Борисовичи, для строительства - 29-82-08

По приграничным районам:

  • общие вопросы, консультации по вопросам предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, льготным категориям граждан - 29-82-05;
  • вопросы перераспределения земельных участков - 29-86-42;
  • вопросы выдачи разрешений на использование земельных участков - 29-86-36;
  • вопросы предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости - 29-82-11, 29-82-01;
  • вопросы предоставления земельных участков для строительства, ИЖС, ведения садоводства, огородничества, ЛПХ - 29-86-08, 29-86-36, 29-86-43, 29-82-01;
  • вопросы территориального планирования - 29-86-04, 29-82-04;
  • вопросы земель сельскохозяйственного и кадастровой оценки 29-86-13, 29-82-15.
Источник: Псковская Лента Новостей
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