Недвижимость

Прием только по предварительной записи ввел КУГИ Псковской области

С 15 декабря и до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области принимает граждан только по предварительной записи. Об этом сообщается на сайте комитета.

Запись на прием осуществляют сотрудники комитета.

По Пскову:

общие вопросы, консультации по вопросам предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в д. Борисовичи - 29-82-09;

вопросы перераспределения земельных участков, вопросы выдачи разрешений на использование земельных участков - 29-86-12;

вопросы предоставления земельных участков, расположенных в границах СНТ, - 29-82-13;

вопросы предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости - 29-82-12;

вопросы предоставления земельных участков в аренду льготным категориям граждан, многодетным семьям в д. Борисовичи, для строительства - 29-82-08

По приграничным районам: