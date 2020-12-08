Прием только по предварительной записи ввел КУГИ Псковской области

С 15 декабря и до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области принимает граждан только по предварительной записи. Об этом сообщается на сайте комитета.
Запись на прием осуществляют сотрудники комитета.
По Пскову:
- общие вопросы, консультации по вопросам предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в д. Борисовичи - 29-82-09;
- вопросы перераспределения земельных участков, вопросы выдачи разрешений на использование земельных участков - 29-86-12;
- вопросы предоставления земельных участков, расположенных в границах СНТ, - 29-82-13;
- вопросы предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости - 29-82-12;
- вопросы предоставления земельных участков в аренду льготным категориям граждан, многодетным семьям в д. Борисовичи, для строительства - 29-82-08
По приграничным районам:
- общие вопросы, консультации по вопросам предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, льготным категориям граждан - 29-82-05;
- вопросы перераспределения земельных участков - 29-86-42;
- вопросы выдачи разрешений на использование земельных участков - 29-86-36;
- вопросы предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости - 29-82-11, 29-82-01;
- вопросы предоставления земельных участков для строительства, ИЖС, ведения садоводства, огородничества, ЛПХ - 29-86-08, 29-86-36, 29-86-43, 29-82-01;
- вопросы территориального планирования - 29-86-04, 29-82-04;
- вопросы земель сельскохозяйственного и кадастровой оценки 29-86-13, 29-82-15.