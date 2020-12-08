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Ипотека - 2020: для военнослужащих и не только

17.12.2020 11:27|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году банки предлагают максимально низкие ставки по жилищным кредитам. Как же выбрать и квартиру мечты, и ипотеку, при этом не переплатить? Наш эксперт - заместитель регионального директора по розничному бизнесу операционного офиса «Псковский» ПСБ Елена Ледок - ответила на эти и другие вопросы об ипотеке специально для читателей Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Что необходимо учесть перед покупкой квартиры?

Ипотечный кредит - это долгосрочные обязательства, в среднем такой кредит оформляется на 10-12 лет, но по статистике клиент гасит всю сумму в течение 7 лет. Средняя сумма кредита - 1,5-2 млн рублей. Перед покупкой квартиры вы должны оценить свои финансовые возможности. Оптимально, если сумма ежемесячного платежа не будет превышать 35% ежемесячного дохода семьи. Кроме ежемесячных платежей, необходимо не забывать о себе и простых радостях жизни. Поэтому трезво оцените ситуацию, а потом идите в банк.

Как рассчитать свои возможности?

Главное, тщательно изучить условия кредитных программ. Именно от этого зависит, сколько времени и денег вы потратите в процессе оформления и выплаты кредита. Для лучшего понимания стоит обратиться за консультацией в банковский офис.

Приведу пример: в ПСБ часто обращаются семьи с детьми, которые глубоко вздыхают при словах «первоначальный взнос» и даже не догадываются, что они могут использовать материнский капитал для этого. И расчеты с продавцом они могут провести, не дожидаясь перечисления средств материнского капитала из Пенсионного фонда РФ.

А что брать: новостройку или вторичное жилье?

У каждого вида жилья есть свои плюсы и минусы. Квартиры в новом, еще недостроенном доме, как правило, дешевле готовых. Сегодня можно воспользоваться государственной программой 2020, которая продлена до середины следующего года, и получить кредит с максимально низкой ставкой. В рамках госпрограммы она составляет 6,5%, но ПСБ ее снизил еще до 5,85%*.

Также банк предлагает специальные акции с крупнейшими застройщиками, и ставка по ним тоже ниже обычной. При аккредитации в банке компании проходят углубленную юридическую оценку и контроль различных служб, что минимизирует не только риски самого банка, но и заемщика, приобретающего аккредитованную банком недвижимость.

Важно, что квартиры в новых домах больше, построены из современных материалов и по технологиям сегодняшнего дня. Но есть минус - чаще такие квартиры продаются без ремонта. А это значит, что придется вложить крупную сумму в создание уюта.

Вторичное жилье обычно находится в районах с уже готовой инфраструктурой (где есть детские сады, школы, магазины, больницы), можно купить квартиру с неплохим ремонтом и сразу же переехать. Это актуально для семей с детьми и для тех, кто живет в съемном жилье.

В ПСБ можно оформить льготную ипотеку по госпрограмме или семейную ипотеку (здесь ставка тоже ниже рынка) при первоначальном взносе от 15%.

На какие ставки могут рассчитывать военнослужащие?

Военнослужащим повезло: у них есть собственная ипотечная программа - военная ипотека. На нее могут рассчитывать люди старше 21 года (предельный возраст 45–50 лет), состоять на военной службе, быть участником накопительно-ипотечной системы (НИС) для военнослужащих и иметь первоначальный взнос (обычно от 10-20% от стоимости квартиры). Если условия соблюдены, в ипотеку можно оформить до 3,79 млн рублей на длительный срок (в среднем до 25 лет). Но если жилье стоит дороже, то недостающую сумму необходимо оплатить из собственных средств.

У военной ипотеки несколько плюсов в сравнении с привычными всем кредитами на покупку жилья. Во-первых, пока заемщик состоит на военной службе, его долг банку оплачивает государство, проводя ежемесячные платежи. Во-вторых, купить квартиру по военной ипотеке можно в любом регионе - не только там, где человек живет или служит. Военная ипотека сегодня в среднем обходится дешевле, чем обычные жилищные кредиты. Более того, ставки продолжают падать.

Можно ли улучшить условия по уже действующему ипотечному кредиту?

Да, можно. В этом году клиенты чаще приходят к нам из других банков. Сегодня рефинансирование - реальный способ сэкономить на ежемесячных платежах и снизить свою долговую нагрузку.

Подробную информацию о программах ипотечного кредитования ПСБ можно узнать в отделении банка по адресу: Псков, улица Некрасова, 38/25, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Сайт: https://www.psbank.ru/

*Процентная ставка 5,85% годовых применяется в рамках акции до 31 декабря 2020 года по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями банка. Минимальная сумма кредита - 500 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам можно узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года

Теги: #ипотека #Промсвязьбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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