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Недвижимость

Ипотеку с суперставкой от 7,44% предлагает СНГБ

16.12.2020 12:00|ПсковКомментариев: 0

Встретить Новый год в новой квартире предлагает Сургутнефтегазбанк. В СНГБ можно взять ипотеку с суперставкой от 7,44%.

Условия ипотечного кредитования:

  • первоначальный взнос – от 0%;
  • процентная ставка – от 7,44%* годовых в зависимости от первоначального взноса и наличия страхования;
  • сумма кредита – до 8 000 000 рублей;
  • срок кредитования – до 30 лет.

«Вы не зарплатный клиент СНГБ? Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями "зарплатного клиента" СНГБ! Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в СНГБ Онлайн: "Пополнить карту с карты другого банка" - "Получатели платежа" - "Зачисление заработной платы"», - пояснили в банке.

При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка зарплатного клиента, а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.

Оформить заявку можно здесь.

*Процентная ставка 7,44% годовых действует для зарплатных клиентов (зарплатных клиентов «бюджетников») при первоначальном взносе от 30%. Если клиент не относится к данной категории, размер процентной ставки увеличивается на 0,9% годовых. Для кредитов, оформленных в Головном банке и Тюменском филиале, при отсутствии страхования по риску «несчастный случай, болезнь» и (или) «потеря дохода (работы)» процентная ставка увеличивается на 2% годовых. Ставка учитывает скидку 0.1% при онлайн регистрации ипотеки. Обязательно оформление (продление страхования заемщиком предмета залога в течение всего срока действия кредитного договора.

Ставка учитывает дополнительную скидку 0,15% по заявкам, поступающим в период с 31 июля до 31 декабря 2020 года (включительно) от партнеров банка. Полный перечень партнеров размещен на сайте банка.

АО БАНК «СНГБ» Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016

Теги: #банк #ипотека #Сургутнефтегазбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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