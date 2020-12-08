Недвижимость

Объем сделок на рынке складской недвижимости регионов России вырос почти в 5 раз

Сбер представил новое исследование «Коммерческая недвижимость. Адаптация бизнес-моделей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, согласно отчету, лучшую динамику на рынке коммерческой недвижимости демонстрируют складские помещения, проявившие наибольшую устойчивость к экономическим потрясениям 2020 года.

Объем ввода новых объектов в регионах России (без Москвы и Санкт-Петербурга) за I полугодие 2020 года достиг 354 тысяч квадратных метров, что в 2,3 раза больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом к моменту ввода в эксплуатацию было законтрактовано 40–60% объектов.

По данным Colliers International, до конца года ожидается ввод 430 тысяч квадратных метров складских помещений, из которых 190 тысяч квадратных метров складов - формата build-to-suit. Объем сделок со складами в первом полугодии также достиг максимума за последние годы, в 4,7 раза превысив аналогичный показатель прошлого года.

Сегодня розничная торговля в наибольшей степени нуждается в качественных складских площадях для формирования современной двухуровневой системы организации логистики, состоящей из межрегиональных логистических хабов и более компактных складов «последней мили», расположенных ближе к потребителям.

В московском регионе, несмотря на значительный объем ввода складских помещений в 2018-2019 годах, к началу 2020 года уровень вакантных площадей снизился до 3,7%. По итогам 2020 года ожидается стабилизация этого уровня, так как основная часть новых проектов строится под конкретного заказчика (built-to-suit/built-to-rent). Объем спроса со стороны основных категории - розничной торговли, логистических и производственных компаний - сократился в январе-сентябре 2020 года на 44% год к году. При этом совокупный объем сделок вырос на 6% - главным драйвером стал сегмент онлайн-ритейла, объем сделок по аренде и покупке складов в этой категории, по данным Colliers, вырос с 85 тысяч квадратных метров за 9 месяцев 2019 года до 525 тысяч квадратных метров за 9 месяцев 2020 года. Доля сегмента онлайн-торговли достигла 47% на рынке складской недвижимости московского региона.

Общемировой тренд - усиление интереса инвесторов к складской недвижимости - характерен и для России, что выражается в более быстром снижении ставок капитализации и рекордном притоке инвестиций в сегмент. Основным драйвером спроса на складские помещения стали крупные онлайн-ритейлеры, столкнувшиеся со взрывным ростом объема заказов в период пандемии. 73% совокупного спроса на рынке складской недвижимости обеспечили операторы розничной торговли, в том числе 21% пришелся на онлайн-магазины. Именно этот сегмент является самым сильным драйвером отрасли - как в текущем году на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, так и в долгосрочной перспективе

«В офисной недвижимости главной особенностью на протяжении последних лет остается ограниченный объем введения новых площадей. При этом темп роста объема арендованных площадей в 2017-2019 годах оставался на довольно высоком уровне - в 6%. Пандемия коронавируса ускорила развитие многих докризисных трендов, среди которых - рост популярности коворкингов. Компании используют перевод части работников на удаленную работу как возможность сократить офисные издержки. Кроме того, снижение требований к бизнес-центрам вследствие распространения удаленного и комбинированного режимов работы может привести к сокращению премии за класс и локацию», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Торговые центры с июня этого года показывали хорошие темпы восстановления: в Москве посещаемость в сентябре достигла 80% от показателей прошлого года. Из-за роста заболеваемости во вторую волну COVID-19 данный показатель снова снизился до 70‒75%, восстановление откладывается на 2021 год. Усиливающаяся конкуренция со стороны интернет-торговли и качественного street-retail на благоустроенных улицах и «у дома» потребует от операторов торговых центров пересмотра традиционных форматов и концепций позиционирования, а также изобретения новых способов привлечения платёжеспособной аудитории.

В гостиничном бизнесе снижение объема транзакций в период локдауна достигало 88% относительно нормального уровня. Однако к концу лета сегмент, ориентированный на отдых, испытал значительный приток гостей из-за отсутствия конкуренции со стороны зарубежья, что обеспечило быстрое восстановление турпотока. В число лидеров по восстановлению на основе информации по карточным транзакциям входят Санкт-Петербург, Ярославская, Новгородская, Владимирская, Калужская, Саратовская, Тверская и Ленинградская области.