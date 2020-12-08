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Чистое настроение праздника: новогодние скидки от «Стройбазы на Алмазной»

19.12.2020 11:24|ПсковКомментариев: 0

На «Стройбазе на Алмазной» - в разгаре традиционные предновогодние скидки. Спешите: именно сейчас вы можете успеть купить подарки с умом и выгодой. Сложно найти человека, который не мечтает о ремонте в квартире или строительстве дачи или коттеджа. Новый год - время воплощать мечты! Выбирайте, приобретайте, празднуйте!

«АКВАФОР»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

🌎http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Зима пришла, и Новый год уже не за горами! Самое время выбирать новогодние презенты для друзей, коллег и близких. Подарите им вкусную и безопасную воду вместе с «Аквафор»!

Вот несколько вариантов полезных подарков на разный бюджет, причем со скидками на самые интересные комплектации. Например, фильтр «Трио Норма Умягчающий» обойдется вам всего в 2540 рублей (прежняя цена 3920 рублей). Это доступная проточная система, которая чистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в том числе фенолы), тяжелые металлы, известковый налет.

Фильтр «Аквафор Модерн» можно приобрести со скидкой 21% всего за 970 рублей (прежняя цена - 1126 рублей). Это популярная насадка на кран, которая обладает большими ресурсом и производительностью. Оснащена умягчающими фильтрующими модулями.

При покупке от 2000 рублей вы станете обладателем накопительной карты, которая дарит бонусы от 3% и больше.

Вода – источник жизни для всего живого, поэтому очень важно, чтобы она была чистой и не вредила здоровью человека. За ее качество отвечают своевременная очистка и фильтрация. Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Опытные специалисты помогут с монтажом и сервисом.

«Аквафор»: Ничего лишнего - только вода!

SANTI AQUA

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 29

🌎https://msm60.ru/santi-aqua

☎8-999-167-14-74

Магазин сантехники Santi Aqua на «Стройбазе на Алмазной» - это новые возможности для покупателей и строительных бригад Пскова и области. Здесь вы найдете сантехнику и мебель для ванных и туалетных комнат любых топовых брендов в наличии и на заказ: Brava, Aquanet, Kaldewei, Roca, Cersanit, Акватон.

 

Недавно магазин расширил свои торговые площади, а значит, теперь еще больше товара в наличии, еще больше мебели, сантехники и современных душевых кабин, еще больше брендов и акций! Например, до конца декабря вы успеет воспользоваться спецпредложением и приобрести унитаз - от 11900 рублей, смеситель - от 2000 рублей, набор мебели - от 23000 рублей.

Кроме того, сделав покупку на сумму более 35000 рублей, вы можете рассчитывать на скидку до 10%.

Закажите все, что надо для вашего интерьера по выгодным ценам в SANTI AQUA, и тогда вы сможете принимать ванну такой, какая она есть!

ДВЕРИ НЕВА

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 36

🌎https://msm60.ru/dveri-neva

Чтобы купить входные и межкомнатные двери по доступной цене и не сомневаться в их качестве, обращайтесь в магазин «Двери Нева». Первый салон был открыт в 2009 году, и с тех пор полотна этого бренда украшают квартиры и частные дома не только жителей Пскова, но и других городов северо-западной части России.

Чтобы оценить надежность продукции, приходите в магазин дверей, расположенный на «Стройбазе на Алмазной». Продавец-консультант расскажет про коллекции, познакомит с новинками, поможет подобрать фурнитуру: ручки, замки и щеколды.

 

У компании открыта собственная фабрика, где изготавливают металлические и межкомнатные двери по индивидуальным проектам. Если у вас нестандартные размеры дверной коробки, вы хотите необычный дизайн, оригинальную ковку или остекление, закажите дверь на производстве, а не покупайте готовую. То, что понравится, вы найдете, скорее всего, лишь в эксклюзивных коллекциях, и в таком случае полотно, сделанное на заказ, будет стоить дешевле.

Сэкономить помогут постоянные распродажи и акции, которые предлагает магазин. Прямые поставки со складов производителей позволяют устанавливать низкие цены и делать скидки. В частности, сейчас действует праздничное спецпредложение: приобретайте три двери по цене двух при покупке межкомнатных дверей ТМ «Двери Нева». Все просто: выбираете три двери, а платите за две! Если вы покупаете входную дверь, вам предоставят скидку 25% на весь заказ межкомнатных дверей ТМ «Двери Нева». Кроме того, сейчас действуют скидки до 20% на ряд коллекций - обращайте внимание на яркие новогодние ценники. Сэкономить до 30% можно при покупке погонажа и полотен.

Еще больше информации - в магазине «Двери Нева» на «Стройбазе на Алмазной»

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

В период новогодних каникул «Стройбаза» переходит на праздничный режим работы: 31 декабря - с 9.00 до 16.00, с 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января - с 9.00 до 16.00. 1, 2 и 7 января - выходные дни.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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