Недвижимость

Счастья, добра и ярких красок желает псковичам в Новом году «Стройбаза на Алмазной»

Коллектив «Стройбазы на Алмазной» поздравляет псковичей и жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством!

«Мы старались в течение этого года радовать вас широким ассортиментом стройматериалов, доступными ценами, акциями и скидками, - отметили в администрации одного из крупнейших строительных рынков Пскова. - Мы уверены, что следующий год будет таким же удачным с выгодными для вас предложениями. Мы рады, что вы остаётесь с нами».

В преддверие праздника «Стройбаза на Алмазной» пожелала жителям региона здоровья, счастья и добра: «Новый год и Рождество считаются самыми добрыми и прекрасными днями, наполненными любовью и весельем в кругу близких людей. Желаем, чтобы Новый год был наполнен яркими эмоциями и счастливыми моментами, а волшебное и праздничное настроение продлилось как можно дольше. Счастливого и успешного 2021 года!»

Добавим, что в период новогодних каникул «Стройбаза» переходит на праздничный режим работы: 31 декабря - с 9.00 до 16.00, с 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января - с 9.00 до 16.00. 1, 2 и 7 января - выходные дни.

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