Недвижимость

Эксперты назвали главные причины для отказа в ипотеке

Плохая кредитная история по итогам 2020 года стала главной причиной, по которой россиянам отказывали в ипотеке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

Эксперты определили, что для банков плохая кредитная история потенциального заемщика - один из важнейших стоп-факторов. «Если до этого клиент совершал платежи нерегулярно, будь то другая ипотека или потребительский кредит, то большая вероятность, что и по данному кредиту он будет совершать просрочки. Такую ситуацию сложно выправить. Можно обратиться в другой банк, менее требовательный», - уточнили специалисты.

Вторая причина для отказа в ипотеке - отсутствие у претендента работы. За ипотечными кредитами в банки часто обращаются неофициально трудоустроенные заемщики. Для таких клиентов у кредиторов есть программа выдачи ипотеки по двум документам, но в текущем году банки стали запрашивать и выписки об отчислениях в Пенсионный фонд. Эта категория клиентов, как правило, не может предоставить такую выписку.

Рискованный работодатель - третья причина для отказа. Речь идет о занятости в сегменте развлечений (ночные клубы, кинотеатры, музеи, выставочные и концертные залы), туристической сфере, предприятиях общепита, ретейле. На четвертом - высокая кредитная нагрузка заемщика, замыкает список оформление потребительского кредита на первоначальный взнос.