Недвижимость

Здание бывшего клуба льнозавода в Островском районе внесут в реестр бесхозного имущества

Здание бывшего клуба льнозавода в деревне Приозерное Островского района внесут в реестр бесхозного имущества. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров, отвечая на вопрос местного жителя на сайте губернатора.

Фото: губернатор60.рф

«Будет ли разобран, находящийся в аварийном состоянии, сельский клуб в деревне Приозерное Островского района?» - поинтересовался мужчина.

Право собственности муниципального образования «Островский район» на здание бывшего клуба льнозавода не устанавливалось, ответил глава района. «Собственник отсутствует. Будет проведена работа по внесению здания в реестр бесхозного имущества», - добавил Дмитрий Быстров.