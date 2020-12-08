Недвижимость

В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8-10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».

В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса. Часть иногородних сотрудников, потерявших работу, возвращалась в родные города переждать изоляцию, другим нужно было уменьшить расходы на съем жилья. Арендодатели шли им навстречу и снижали ставки, заметил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

После окончания локдауна спрос вернулся, а осенью цены начали расти — в первую очередь, благодаря восстановлению рынка труда, отметил эксперт. «В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию — прирост может составить 15% в Москве и порядка 8-10% в крупных региональных центрах», — спрогнозировал Александр Галицын.

В следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений на 6-7%, высказала мнение главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.

По мере восстановления экономики и деловой активности съемное жилье продолжит дорожать, особенно это будет заметно в столице и других крупных городах, где традиционно спрос превышает предложение, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.