Недвижимость

Спрос на зарубежное жилье ради гражданства вырос на 50%

В 2020 году интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства вырос на 50%, сообщила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

«Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась - по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Поэтому состоятельные люди стали активнее искать план "Б": число запросов на покупку недвижимости с целью получения второго гражданства или вида на жительство выросло», - подтвердила «Известиям» старший юрист практики по работе с частными клиентами АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгения Федореева.

При этом во время самого локдауна спрос на покупку зарубежной недвижимости сократился на 30%, сообщила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

Недвижимость за рубежом для россиян - возможность сохранить инвестиции в еврозоне. Кроме того, с расширением возможностей уделенной работы, многие приходят к пониманию, что жить можно в другой стране, добавила Юлия Овчинникова.

В 2021-м, если не последуют новые ограничения, спрос может увеличиться на 15-30%, прогнозируют аналитики.