Недвижимость

Псковская область вошла в топ регионов с наиболее подешевевшими за год частными домами

В прошедшем году индивидуальные дома в России подорожали в 38 регионах из 85, выяснил федеральный портал «Мир квартир». Однако в 45 регионах стоимость частных домовладений заметно снизилась, причем Псковская область вошла в число субъектов федерации с наиболее заметным снижением цен на загородную недвижимость - до 21,6% за год.

Средняя стоимость домовладения по стране составила 4,5 млн рублей, увеличившись за год на 2,4%. Спрос и цены начали расти весной, с началом ограничительных мер из-за пандемии, этот процесс шел весь год и может продолжиться в следующем, уверены аналитики.

Средняя стоимость домовладения в Псковской области составила 2 720 322 рублей. По доступности частных домов регион занял 19-ю строчку из 85.

В целом по стране средний ценник на частные строения вырос на 2,4%, в то время как в 2019 году наблюдалось падение на 4,9%.

Больше всего частные дома выросли в цене в республике Тыва (+55,4%), Ямало-Ненецком округе (+48,4%), Магаданской области (+36,2%), Камчатском крае (+34,7%), Сахалинской области (+33,4%), республике Ингушетия (+29,5%), Мурманской области (+25,4%), республике Калмыкия (+20,7%), Забайкальском крае (+19,2%) и Еврейской автономной области (+17,7%).

В столичных регионах на рынке загородных домов также наблюдался уверенный рост: в Москве цены поднялись на 8,8%, в Подмосковье - на 10,8%, в Петербурге - на 8,3%, в Ленинградской области - на 16,1%.

Однако в 45 регионах стоимость частных домовладений снизилась. Особенно сильно - в Кабардино-Балкарской республике (-24,4%), Псковской (-21,6%) и Воронежской областях (-19,1%), республике Северная Осетия (-18,8%), республике Мордовия (-18,3%), Самарской (-15,2%), Пензенской (-15,1%), Брянской (-13,8%), Тверской (-13,7%) и Смоленской (-13,4%) областях.

«Перелом тренда налицо. По всей видимости, в следующем году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне. Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти», - прогнозируют риелторы.