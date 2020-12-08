Недвижимость

Псковские эксперты назвали способы проверки недвижимости перед покупкой

Кадастровая палата по Псковской области рассказала псковичам, что необходимо сделать перед покупкой любого недвижимого имущества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе палаты, в первую очередь нужно определить собственника объекта на текущий момент.

Это можно сделать только с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая содержит данные, актуальные на дату ее выдачи, поэтому лучше получить документ как можно ближе к дате потенциальной покупки. Заказать выписку из ЕГРН можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) Псковской области.

Этот документ дает возможность узнать:

текущего собственника недвижимого имущества (если, к примеру, продает одно лицо и уверяет, что именно оно является собственником, а в выписке указано другое, и у него нет нотариальной доверенности на продажу данного объекта недвижимости);

технические характеристики недвижимости особенно, если это касается площади, например, квартиры. Продавец говорит, что в квартире одна площадь, а в выписке значится другая, и разница существенная;

ограничения и обременения недвижимости. Если в выписке из ЕГРН указано, что таковых не зарегистрировано, то все нормально. Если в разделе указано, что объект недвижимости в залоге или под арестом, стоит отказаться от покупки.

«Следует учитывать важный момент, если вы, например, покупаете не только участок, но и дом, то лучше заказать отдельную выписку на каждый из объектов. Также дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов – например, "Справочной информацией по объектам недвижимости онлайн" и "Публичной кадастровой картой"», - напомнил эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Владимир Платонов.

«Здесь есть еще один важный момент. Закон о регистрации предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости», – пояснил эксперт.

Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, зарегистрированы ли ограничения прав и обременения такого объекта, существуют ли на момент выдачи выписки правопритязания и заявленные в судебном порядке права требования в отношении данного объекта недвижимости.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН предоставляются в срок не более трех рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запроса о предоставлении сведений и независимо от способа их предоставления являются актуальными на момент выдачи, в связи с чем лучше получить документ как можно ближе к дате покупки.

«Покупателю стоит внимательно отнестись к заинтересовавшему его объекту недвижимости, - отметил эксперт. - Например, если объект часто переходил от одного собственника к другому, это может свидетельствовать о скрытых проблемах с объектом недвижимости».

Сведения об ограничениях и обременениях объекта недвижимости можно узнать из выписки о характеристиках объекта недвижимости.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по предоставлению различных услуг стало можно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде. Полученные гражданином выписки будут иметь равную юридическую силу, независимо от того, в какой форме были представлены запрошенные им сведения.

Кроме того, рекомендуется получить и нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой. «Хотя отсутствие такого согласия не препятствует регистрации перехода права, а в реестр будет внесена запись о непредоставлении такого согласия, лучше перестраховаться», - пояснили в Кадастровой палате.

Также рекомендуется уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект недвижимости у бывших супругов или иных родственников, обратить внимание на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних детей.

Особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Можно провести проверку подлинности доверенности на сайте нотариальной палаты.

В случае приобретения комнаты в коммунальной квартире необходимо проверить, запросив выписку из ЕГРН, владеет ли продавец на праве собственности комнатой как самостоятельным объектом недвижимости. Или же является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату.

«Если продавцу комната в коммунальной квартире принадлежит на праве собственности, то необходимо помнить, что сособственники других помещений коммунальной квартиры имеют преимущественное право покупки. Иначе говоря, продавец комнаты должен уведомить соседей о предполагаемой продаже и на каких условиях он продает комнату. Если они откажутся приобретать комнату, то ее на этих же условиях можно реализовать стороннему покупателю», - добавил эксперт.

Договор купли-продажи или дарения объекта недвижимости может быть составлен как в нотариальной форме, так и в простой письменной форме. Если же собственность общая долевая, то сделка должна быть заверена нотариально.

С 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно всеми сособственниками (часть 1 статьи 42 федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»), то есть договор купли-продажи, дарения, наследования долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми участниками долевой собственности. В договоре купли-продажи, помимо существенных условий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, можно оговорить важные моменты.

Представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов для регистрации перехода права собственности возможно через любой офис МФЦ, экстерриториально — в филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Специалисты Кадастровой палаты на возмездной основе помогут составить договор купли-продажи или дарения недвижимости. Для заключения договора на оказание платных консультационных услуг, связанных с составлением договора в простой письменной форме, необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала для уточнения информации по телефону 8(8112) 649-301, доб. 2120.

Тарифы на оказание консультационных услуг, связанных с подготовкой договоров в простой письменной форме:

- между физическими лицами за 1 договор – 770 рублей, в том числе НДС;

- между физическими лицами и юридическим лицом за 1 договор - 970 рублей, в том числе НДС;

- между юридическими лицами или физическими лицами и несколькими юридическими лицами за 1 договор – 1120 рублей, в том числе НДС.

Оплата услуг, оказываемых филиалом, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала.