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Недвижимость

В Сбербанке вырос кредитный портфель по проектному финансированию жилья в СЗФО

14.01.2021 18:52|ПсковКомментариев: 0

Портфель кредитов на проектное финансирование жилых объектов недвижимости в Сбербанке по Северо-Западу приблизился к 90 млрд рублей, рост за 2020 год составил 35%, сообщили в пресс-службе банка.

При этом 45% от общего объема портфеля составляют проекты с эскроу, финансирование которых в 2020 выросло в 2,5 раза относительно 2019 года.

В 2020 году по СЗФО одобрено более 80 проектов, большая часть которых будет реализована до 2023 года. Причем 38 из них – на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти на общую сумму более 85 млрд рублей. Также в прошлом году по семи проектам на Северо-Западе прошло раскрытие эскроу-счетов на общую сумму около 3 млрд рублей.

«Схема работы с эскроу позволяет обеспечить открытость для всех участников сделки. На старте запуска эскроу-механизма было множество сомнений, но сейчас мы видим, что число завершенных проектов растет, и это хороший маркер для дальнейшей работы в этом направлении», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

За два года срок рассмотрения заявок на проектное финансирование в Сбербанке на Северо-Западе снизился на 30-40% – сейчас для опытных игроков рынка он составляет около двух месяцев.

Теги: #недвижимость #Сбербанк #кредит #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
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