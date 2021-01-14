Недвижимость

КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области предлагает арендовать земельный участок для ведения садоводства в деревне Вандыши Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, ориентировочная площадь участка составляет 1500 квадратных метров.

Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка граждане могут в течение 30 дней подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, можно в течение 30 календарных дней с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33, телефон: 8(8112) 298-215.

Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с 9.00 до 18.00 в канцелярии комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, телефон: 8(8112) 298-610.