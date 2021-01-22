Недвижимость

Пыталовских сирот обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры

Четыре жителя Пыталовского района, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили благоустроенное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка показала, что администрация района не обеспечила сирот благоустроенным жильем. В этой связи прокурор обратился в суд с иском, и его требования были удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, сирот обеспечили благоустроенными квартирами, заключили в ведомстве.