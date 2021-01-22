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Депутат просит губернатора пересмотреть строительные ограничения в Старом Изборске

26.01.2021 12:00|ПсковКомментариев: 1

Печорский депутат просит пересмотреть действующие в Старом Изборске ограничения, которые мешают местным жителям строить дома. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области. Обращение под названием «Не Изборск для музея, а музей для Изборска» размещено за подписью депутата Собрания Печорского района Юрия Банникова (партия «Справедливая Россия»).

«Согласитесь, какие замечательные ассоциации возникают, когда мы говорим — Изборск! Храмы, крепость, Городище, ключи, лебеди...Просто благодать! И везде надписи — музей-заповедник, музей-заповедник... Но Изборск — это не музей. В первую очередь, это люди. Их жизнь. Их чаяния и заботы. Жители Изборска — наследники великих дел своих предков, веками стоявших на защите западных рубежей Русской земли. Наследники традиций чести и достоинства, - написал депутат. - Могли ли они тогда, в 60-е, создавая на общественных началах местный музей, вкладывая душу и сердце в это благое дело, знать, что их любимое детище разрастется как монстр и дотянется своими щупальцами до каждого домохозяйства, определяя правила жизни всех изборян?»

По словам автора, изборяне всегда поддерживали музей, а в трудные 90-е, после развала колхоза, музей стал практически градообразующим предприятием. «Первый звонок» прозвенел в 2005-м году, когда вышло «знаковое постановление» Собрания депутатов об утверждении границ зон охраны и режимов зон охраны, позже на его основе появились и другие нормативные акты, продолжил Юрий Банников.

«Все эти регламентирующие документы вводили запреты и ограничения для жителей Изборска и окрестных деревень на площади в несколько десятков квадратных километров», - отметил депутат. По его мнению, подобные ограничения нужны, они позволяют сохранять уникальную природу Изборско-Мальской долины, исторические архитектурные памятники, но давление на жителей началось практически сразу. Музей инициировал несколько судебных процессов по якобы незаконным постройкам. Потом людям стали приходить письма из Росреестра, в которых указывалось, что отныне в правоустанавливающих документах на земельные участки будет ставиться отметка об ограничениях. В результате жители нескольких населенных пунктов Печорского района оказались ущемленными в своих конституционных правах, заявил автор обращения.

По словам Юрия Банникова, капитальное строительство, согласно указанным актам, допускается только на старых фундаментах. Поэтому существует ряд ограничений. Житель не может на своем участке законно построить дом. Дети и внуки не могут законно строиться рядом с родителями, хотя территория это позволяет - у колхозников были достаточные приусадебные участки. Предприниматель не может купить земельный участок в Изборске, законно строиться и вести на нем бизнес.

«Так как многие земельные участки в Изборске не используются под строительство (а это основной функционал земли в населенном пункте), не продаются и не покупаются, а картошку сажают не все, то они просто зарастают. И кому от этого хорошо? - задается вопросом автор обращения. - Так что, в Изборске никто не строится, спросите вы? Строятся. Только для этого приходится ловчить, выворачиваться и, возможно, договариваться».

Данная ситуация не устраивает изборян, написал Юрий Банников. «Кто будет ходить в наш детский садик и лицей через 10-20 лет? Мы имеем право жить в Изборске и должны иметь законную возможность строиться. Мы имеем право, чтобы наши дети и внуки имели возможность жить, строиться и растить детей в Изборске. Мы имеем право, чтобы в Изборске строилась и развивалась инфраструктура для достойной жизни (в т. ч. газ, вода, канализация)», - резюмировал автор обращения.

Он предлагает внести «разумные изменения» в указанные нормативные акты: оставить ограничения на строительство только в определенных местах, например, в водоохранной зоне, а все остальное регулировать согласованием строений по архитектурным формам, высоте, этажности, форме крыши, согласованием проектов и контролем исполнения.

Теги: #строительство #Изборская крепость #памятники #старый изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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