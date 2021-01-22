Недвижимость

Банк «Открытие» в полтора раза нарастил в Петербурге выдачу ипотеки

По итогам 2020 года банк «Открытие» выдал жителям Санкт-Петербурга ипотечных кредитов на сумму свыше 25 млрд рублей, в 1,5 раза превысив результаты успешного 2019 года. Наибольшую динамику показало рефинансирование кредитов сторонних банков, увеличившееся за год в 15 раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«За счет собственных выгодных предложений, не связанных с программой господдержки, в прошлом году более 12,5% от общего объема выданных кредитов составили именно кредиты на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – И так как мы рефинансировали и собственных качественных ипотечных заемщиков – с тем, чтобы они не перешли в другие банки – общая доля рефинансирования в выдачах достигла 17%, и каждый пятый выданный нашим банком в Санкт-Петербурге в прошлом году ипотечный кредит был оформлен в рамках программы рефинансирования».

При этом треть выданных кредитов пришлась на программу господдержки, а ее доля в совокупном объеме выдач ипотеки достигла 35%. В рамках данной льготной программы банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге по итогам года 8,8 млрд рублей, а в целом в рамках социальных правительственных программ – 9,9 млрд рублей, – в 9 раз больше, чем в 2019 году. Таким образом, 39% от совокупного объема и 37% от общего числа ипотечных кредитов были выданы петербуржцам в рамках различных социальных программ, включая семейную и военную ипотеку.