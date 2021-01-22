Недвижимость

Почти 90 великолучан переедут из ветхого жилья в новое

87 человек планируется переселить из ветхого жилья в Великих Луках в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.



Как рассказал и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев, в этом году выделено финансирование на реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сама программа поделена на четыре этапа, и в 2021 году заканчивается третий из них, в рамках которого приобретут 22 квартиры и переселят 87 человек.



«У нас есть предварительная договоренность, что нам дополнительно выделят средства по этой программе, и, скорее всего, объем квартир и жителей увеличится. В этом случае мы уже приступим к реализации четвертого этапа, который должен начаться в 2022 году», - сказал Валерий Астраханцев.