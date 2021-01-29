Недвижимость

Сантехника, краски, двери и системы вентиляции от производителя: новые скидки «Стройбазы на Алмазной»

Качественные стройматериалы – залог успешного строительства и ремонта. Ассортимент сегодня достаточно широк, а наличие различных ценовых категорий открывает возможности для экономии средств.

«Стройбаза на Алмазной» приглашает за качественными товарами по доступным ценам, которые обойдутся вам еще дешевле благодаря системе скидок. Сегодня мы расскажем, где и как можно сэкономить при покупке сантехники, мебели для ванных комнат и туалетов, красок, дверей и систем вентиляции.

SANTI AQUA

«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 36а-37

https://msm60.ru/santi-aqua

8-999-167-14-74

Магазин сантехники Santi Aqua на «Стройбазе на Алмазной» - это новые возможности для покупателей и строительных бригад Пскова и области. Здесь вы найдете сантехнику и мебель для ванных и туалетных комнат любых топовых брендов в наличии и на заказ: Brava, Aquanet, Kaldewei, Roca, Cersanit, Акватон. Ассортимент магазина насчитывает более 6000 товаров.

В Santi Aqua работает доставка по Пскову: вы можете выбрать товар в группе магазина в соцсети «ВКонтакте», обсудить его с консультантом, и сделать заказ.

Скидки в магазине предоставляются индивидуально, но сделав покупку на сумму более 35000 рублей, вы можете рассчитывать на скидку до 10%. А еще, что бы вы ни купили, вы можете получить скидку 5% и бесплатную доставку по городу, всего лишь показав прикрепленную ниже листовку.

Закажите все, что надо для вашего интерьера по выгодным ценам в SANTI AQUA, и тогда вы сможете принимать ванну такой, какая она есть!

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

«Спасибо вам огромное!!! Столько всего подсказали, посоветовали! Краска подошла, как и просили! Будем всем вас советовать!» - так искренне реагируют псковичи на сервис и предложения студии цвета «Строй ЗА», расположенной на «Стройбазе на Алмазной». Действительно, если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Краска акриловая, фасадная, грунт-эмаль - скидки есть на любые позиции! Например,10 л акриловой краски W3 (влагопр., бел. мат.) сейчас можно купить за 2160 рублей (вместо 2701 рубля).

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА».

«ПСКОВВЕНТ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №20а, секция 84б

http://msm60.ru/ooo-pskovvent

8-911-356-10-05, (8112) 60-18-22

Вопрос о том: «Зачем нужен свежий воздух?» - как правило, ни у кого не возникает. А вот в необходимости вентиляции для дома, квартиры, офисного или коммерческого здания - сомневаются многие, не задумываясь о том, что она влияет на самочувствие, на сон, на работоспособность и здоровье его обитателей.

Специалисты компании «ПсковВент» подскажут оптимальное решение по установке системы вентиляции, проведут полный комплекс проектных работ, поставку оборудования и материалов, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, а также сдачу объекта в эксплуатацию.

Располагая собственным оборудованием, компания «ПсковВент» изготавливает круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные изделия и прочую продукцию из холоднокатаного оцинкованного листа. Воздуховоды из оцинкованной стали могут использоваться как в жилом, так и в промышленном домостроении, отличаются особой надежностью и безупречным качеством.

В настоящий момент компания предлагает ряд скидок на продукцию. В частности, спирально-навивной воздуховод вы можете приобрести по цене всего 142 рубля за погонный метр.

О других скидках и акциях компании можно узнать у продавцов-консультантов.

МАГАЗИН «КОНТИНЕНТ ДВЕРЕЙ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 30

http://msm60.ru/kontinent-dverej

(8112)56-77-49, 8-911-888-79-79

Идеальная дверь - это не просто часто используемая часть вашего дома. Вдобавок к своей основной функции допуска в дом, входная дверь зачастую определяет и стиль вашего дома, а внутренние межкомнатные двери обеспечивают безопасность и уединение, вписываясь в общий стиль квартиры или дома. Найти модель на любой вкус можно в магазине «Континент дверей». Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать именно ту дверь, которая вам нужна.

Вас ждет большой выбор дверей в наличии и под заказ. В перечне брендов, представленных в магазине, - входные двери торговой марки Ferroni, Форпост, BRAVO, «Уральские двери», межкомнатные двери BRAVO, VellDoris. Также здесь вы можете приобрести окна и всю необходимую фурнитуру. Скидки в размере от 3% до 5% предоставляются в зависимости от количества товара и завода-производителя.

Покупая двери и окна, вы можете не беспокоиться о поиске услуг установки: в «Континенте дверей» есть мастера, которые сделают все быстро и качественно (стоимость зависит от размеров проема). Сроки - минимальны!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

В период новогодних каникул «Стройбаза» переходит на праздничный режим работы: 31 декабря - с 9.00 до 16.00, с 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января - с 9.00 до 16.00. 1, 2 и 7 января - выходные дни.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!