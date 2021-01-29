Недвижимость

Все, что надо для прекрасной погоды в доме: свежие скидки «Стройбазы на Алмазной»

Строители советуют устраивать ремонт в квартире каждые 10-15 лет, чтобы снизить ее общий износ. Психологи рекомендуют обновлять интерьер каждые 5 лет. Но иногда сама квартира говорит нам, что ее пора обновить.

Когда бы вы ни задумали делать ремонт, «Стройбаза на Алмазной» всегда поможет! И подскажет, где и как можно не только купить качественные материалы для отделки и строительства, но и сэкономить при этом!

ПРАЙСКЛИМАТ

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 1, секция 4

http://msm60.ru/magazin-prajsklimat

(8112) 20-17-18

Источники тепла и приспособления для просушки вещей перестали иметь только утилитарное значение. Сегодня их активно используют в качестве декора и создания акцентов в интерьере жилых помещений. Батареи центрального отопления, автономные радиаторы, полотенцесушители можно подобрать любой формы, из любого материала, на любой вкус и цвет.

Например, черные полотенцесушители и батареи вы можете найти в магазине «ПрайсКлимат» на «Стройбазе на Алмазной». Найти и убедиться в очередной раз: ванная - это особое место в квартире, где мы черпаем энергию по утрам и расслабляемся по вечерам, поэтому здесь должна царить внутренняя гармония красоты и уюта. А еще она может быть модной и современной.

Конечно же, в «ПрайсКлимате» вы найдете и классику отопительного жанра в белой цветовой гамме. Если же вы не сможете выбрать то, что вам понравится, то «ПрайcКлимат» изготовит полотенцесушитель по вашему чертежу!

Ассортимент климатической техники, которую предлагает компания «ПрайcКлимат», очень обширен. Это электрические и газовые, накопительные и проточные водонагреватели, бойлеры прямого и косвенного нагрева, электрические конвекторы, тепловые завесы, сплит-системы, газовые, электрические и комбинированные котлы отопления, тепловые пушки, радиаторы отопления, водяные и электрические полотенцесушители, инфракрасные обогреватели, теплые полы и другое необходимое климатическое оборудование, которое гарантированно обеспечит удобство и комфорт жителям Пскова и области как в городских квартирах, так и загородных домах. Кстати, при покупке теплого пола магазин дарит механический терморегулятор.

Кроме того, магазин «ПрайcКлимат» осуществляет монтаж и пусконаладочные работы всего спектра климатического оборудования.

Более подробная информация об акциях и сроках - у консультантов магазина.

МАГАЗИН «ОБОИ-CITY»

«Стройбаза на Алмазной», пав.4, секция 38; пав.34

https://msm60.ru/magazin-oboi-siti

(8112)720-650

Отделка стен обоями – отличный способ избавить пространство помещения от обыденности и скуки. Это возможность раскрыть творческий потенциал, сделав комнату нарядной и модной, соответствующей духу современности или с легким оттенком винтажности. Магазин «ОБОИ-CITY» - это богатый выбор обоев от компании «МИР» («Мануфактура Интерьерных Решений»). Безупречный сервис и ценовой диапазон позволят каждому покупателю найти идеальное решение для отделки.

Наибольший ассортимент вы найдете в большом отделе, расположенном в павильоне 34. Если же вы хотите выбрать в кратчайшие сроки, обращайтесь в специализированный магазин в павильоне 4 (секция 38): продавцы-консультанты сориентируют вас в том, что есть в наличии, и порекомендуют самые интересные варианты обоев, которые сделают ваш дом или квартиру еще красивее и комфортнее.

Наряду с обоями вы найдете в магазинах «ОБОИ-CITY» все сопутствующие товары, в том числе обойный клей.

САЛОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ «МОЗАИКА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 16

https://msm60.ru/salon-keramicheskoj-plitki-mozaika

(8112)70-08-99

Тропический принт, шеврон, рыбья чешуя или терраццо - какую плитку выбрать в 2021 году? Сориентироваться во всем многообразии трендов и возможностей вам помогут в салоне керамической плитки «Мозаика». Здесь вам предложат шикарный ассортимент керамической плитки и керамогранита, мозаики, большой выбор декоративного камня собственного производства, плитки для ступеней, пробковых полов, ламината, теплых полов Caleo, Unimat и сопутствующих товаров. Более 1000 коллекций от разных производителей плитки в одном месте!

Ассортимент - в наличии на складе и под заказ. Сориентироваться в богатом выборе помогут профессиональные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы по этому направлению. Постоянные клиенты могут рассчитывать на выгодные условия покупки любого товара.

В настоящий момент в магазине продолжается фестиваль скидок на керамическую плитку, ламинат и теплые полы до 50%. Кстати, при покупке керамической плитки и керамогранита в «Мозаике» разработают для вас бесплатный дизайн-проект.

«АКВАФОР»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

А вы знаете, что, если без использования фильтра накипь в чайнике появляется через несколько дней, значит, у вас вода высокой жесткости? А еще это значит, что менять или регенерировать умягчающие модули вам придется очень часто (раз в 2-4 недели).

Как решить эту проблему без лишних денежных затрат и хлопот? Ответить на этот вопрос вам помогут в магазине фильтров для воды «Аквафор». Здесь представлен большой спектр разнообразных систем очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

А еще в магазине «Аквафор» каждый месяц действуют скидки на самые популярные и востребованные у псковичей фильтры. Например, сейчас можно сэкономить при покупке фильтра Трио Норма FE H. Это бюджетная проточная система для жесткой и одновременно ржавой воды. Ее стоимость составляет всего 2850 рублей (прежняя цена 4290 рублей).

Опытные специалисты магазина «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» будут рады помочь вам с выбором оптимальной модели фильтра, решат все вопросы, связанные с монтажом и сервисом.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

В период новогодних каникул «Стройбаза» переходит на праздничный режим работы: 31 декабря - с 9.00 до 16.00, с 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января - с 9.00 до 16.00. 1, 2 и 7 января - выходные дни.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!