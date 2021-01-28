Недвижимость

Псковичам напомнили об основаниях для проведения межевания земельного участка

Причины для проведения межевания земельного участка напомнили жителям Псковской области в областном филиале Кадастровой палаты.

Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного участка - это комплекс работ и процедур, направленных на установление и закрепление границ земельного участка с определением координат характерных точек границ с нормативной точностью. Межевание земельного участка в настоящее время не во всех случаях является обязательной процедурой, пояснили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«Самые распространенные ситуации, когда у правообладателей земельных участков возникает необходимость проведения межевания: проблемы при распоряжении недвижимым имуществом, либо риск вступить в земельный спор с соседями» - рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Межевание делается обязательно в следующих случаях:

при уточнении или восстановлении границ земельного участка;

при внесении изменений в отношении площади или границ участка уже отмежёванного;

при выделении участка из коллективной собственности;

при перераспределении участка путем его разделения или объединения с другим (другими) участком

при оформлении земли в собственность.

Для постановки земельного участка на кадастровый учет, при его оформлении или переоформлении, потребуются его технические характеристики. Их можно получить исключительно из межевого плана.

Существует несколько причин, по которым стоит установить границы земельного участка:

если возникли конфликты с соседями по поводу нарушения границ пользования участком.

наличие установленных границ участка послужит гарантией права собственности, сведет к минимуму возможность возникновения земельного спора с соседями.

возможность разделить земельный участок для продажи, дарения или передачи по наследству

повысить привлекательность объекта недвижимости для покупателя;

При продаже земельного участка межевание, выступающее в качестве гарантии чистоты сделки, необходимо как для собственника земельного участка, так и для покупателя.

Границы и площадь участка, в процессе межевания, устанавливаются однозначно, и впоследствии закрепляются юридически. Такие работы называются – кадастровыми, выполнять их может только специалист имеющий лицензию и допуск, то е сть кадастровый инженер.

Итоговым документом по результатам проведения межевания является межевой план, который является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. По желанию заказчика межевой план может быть подготовлен и на бумажном носителе.