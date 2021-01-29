Недвижимость

Большая часть сделок по льготной ипотеке зарегистрирована в Пскове и Великих Луках

В управлении Росреестра по Псковской области подсчитали количество зарегистрированных сделок с недвижимым имуществом в рамках государственной программы льготной ипотеки за 2020 год. Статистические данные свидетельствуют о стабильно высоком интересе псковичей к приобретению жилья с привлечением ипотечного кредитования по сниженной ставке, особенно в IV квартале прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Данная программа позволяет взять льготный кредит на покупку жилья в новостройках на сумму до 6 миллионов рублей в Псковской области. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.

В Псковской области с начала действия государственной программы по состоянию на 31 декабря 2020 года региональный Росреестр зарегистрировал 789 пакетов документов с привлечением кредитных средств по ставке 6,5% и ниже. В этот показатель входит осуществление госрегистрации по 399 договорам долевого участия в строительстве, 347 договорам уступки права требования между заемщиками и юридическими лицами и 43 договорам купли-продажи, заключенным застройщиками с заемщиками. Наибольшая часть сделок зарегистрирована в Пскове (664 сделки) и Великих Луках (73 сделки).