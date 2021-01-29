Недвижимость

Почти 6 тысяч псковских семей за год воспользовались льготной ипотекой по госпрограмме

Около 5 700 семей в Псковской области воспользовались льготной ипотекой по госпрограмме в 2020 году. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

В 2019 году число таких займов составляло в регионе 3 700. «Мы значительно перевыполнили план. Я считаю, что это была очень своевременная поддержка. Мы смогли не обрушить строительный рынок в условиях коронавируса и увести застройщиков от банкротства. И, конечно, радостно, что люди смогли приобрести долгожданное жилье», - сказал Сергей Грахов.

По его словам, если раньше в механизме льготного ипотечного кредитования были некоторые шероховатости, то сейчас «механизм налажен и работает как по маслу».

«Мы не прогнозируем, что будет падение спроса в этом году. Поскольку все мы стремимся к лучшему. Мы ожидаем, что если эта программа и дальше продолжится, то это только поможет экономике страны», - сказал он.