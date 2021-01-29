Недвижимость

Стоимость жилья в Псковской области поднялась на 10% из-за льготной ипотеки

Стоимость жилья в Псковской области поднялась на 10%. Об этом 29 января сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос о повышении стоимости жилья из-за высокого спроса, спровоцированного льготной ипотекой, Сергей Грахов сказал: «Действительно, есть повышение стоимости. У нас в регионе это ориентировочно 10%. В некоторых регионах еще выше. В любом случае, мы должны понимать, что спрос рождает предложение».

Потребность регионального рынка составляет примерно 100-120 тыс. кв. метров жилья. Произошел ажиотаж на рынке жилья, в котором, по словам Сергея Грахова, сложно винить застройщиков и девелоперов, потому что рост цен отмечен в целом по стране.

«Мы не дадим поднимать цены до бесконечности», - заверил Сергей Грахов.