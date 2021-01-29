Недвижимость

18 новых многоэтажек построят в Пскове и Завеличенской волости в 2021 году

Планы застройщиков по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Псковской области включают в себя 30 многоквартирных жилых домов, расположенных в Пскове, Великих Луках, Великолукском и Псковском районах. Об этом сообщается в информационных материалах к пресс-конференции председателя регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 29 января.

Общая площадь квартир составит 161 тыс. 336,49 кв. м. В Пскове планируется ввести в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов, расположенных в разных микрорайонах города, их общая площадь составит 41 тыс. 005,62 кв.м.

Планируется ввод в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых домов, расположенных в непосредственной близости с Псковом, на территории «Завеличенской волости». Это 11 домов в деревне Борисовичи, 1 дом в деревне Родина, 1 дом в деревне Паниковичи Писковичской волости», общая площадь квартир - 104 тыс. 483, 67 кв. м.