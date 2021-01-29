Недвижимость

В Псковской области есть несколько десятков эскроу-счетов

В Псковской области уже есть несколько десятков эскроу-счетов. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 29 января в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

С 1 июля 2019 года действует новая модель финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. При использовании эскроу-счетов застройщик не может напрямую распоряжаться деньгами покупателей. Застройщик обращается в банк, который проверяет у финансовые возможности застройщика.

По словам Сергея Грахова, это очень действенный механизм по защите и людей и государства от проблемы обманутых дольщиков.

Также теперь застройщику необходимо иметь 15-20% собственных средств от общего объема необходимых затрат. Предполагается, что недостающая часть средств будет восполнена с помощью банковского кредита. За пользование кредитными средствами застройщик будет платить банку проценты. Логично, что застройщик будет возмещать расходы за счёт повышение стоимости квадратного метра. В 2020 году работа по новой модели не получила широкое распространение застройщиков в связи завершением работ по старой модели. В 2021 году финансирование жилищного строительства за счет эскроу-счетов будет набирать обороты.