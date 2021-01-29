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Недвижимость

Власти регионов обяжут информировать жителей об аварийности домов

01.02.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности многоквартирных домов. Как пишет газета «Известия», такой законопроект 1 февраля поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Согласно пояснительной записке, предлагается обязать региональные и муниципальные власти, принимающие решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, направлять эту информацию в Росреестр. Там, в свою очередь, будут включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Как сообщила автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, документ был внесен в нижнюю палату еще весной 2020 года. Летом он получил положительное заключение Минстроя.

«На его разработку подтолкнули две серьезные проблемы. Первая - то, что люди сначала приобретают жилплощадь и только потом узнают о ее аварийности. Ведь на этапе покупки состояние дома можно оценить лишь визуально. Вторая проблема - мошенники, которые зная, что жилье аварийное, покупают его, а потом подают на компенсации», - пояснила она.

Теги: #недвижимость #правительство #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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