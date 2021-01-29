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Недвижимость

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотеке

01.02.2021 11:35|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

  • квартира в новостройке - от 0,9% годовых;
  • квартира на вторичном рынке - от 7,3% годовых;
  • ставка для семей с детьми - от 0,1% годовых;
  • ставка по программе «Господдержка-2020» - от 0,1% годовых;
  • сельская ипотека - от 2,7% годовых.

Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

«Уверены, что продление акции позволит ещё большему числу россиян приобрести жильё в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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