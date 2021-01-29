Недвижимость

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотеке

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

квартира в новостройке - от 0,9% годовых;

квартира на вторичном рынке - от 7,3% годовых;

ставка для семей с детьми - от 0,1% годовых;

ставка по программе «Господдержка-2020» - от 0,1% годовых;

сельская ипотека - от 2,7% годовых.

Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

«Уверены, что продление акции позволит ещё большему числу россиян приобрести жильё в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке», - отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.